PSG, FC Barcelone : Neymar a trouvé comment se sortir de l'obsédant dossier Messi

Au moment où il s'est adressé à ESPN, Neymar ne pouvait pas ignorer la portée de ses propos. En réclamant publiquement de jouer de nouveau avec Lionel Messi, le prodige du PSG a provoqué un tsunami tout juste en train de retomber.

De quoi permettre à Neymar de souffler un peu après quelques jours de tumulte. Et ce d'autant plus que Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a décidé de laisser son meneur de jeu à la maison malgré un déplacement capital sur la pelouse de Montpellier. De quoi lui permettre de recharger les batteries et penser à autre chose qu'au football.

Neymar sur la PS5 pour se changer les idées

Justement, il semble bien que Neymar ait trouvé la recette parfaite pour arriver à ses fins. Ce samedi, le Brésilien a en effet partagé sur les réseaux sociaux son activité du moment : se ruer sur la toute nouvelle Playstation 5 et se mettre dans la peau de Spiderman pour se changer les idées. Avant sans doute de regarder la prestation de ses partenaires face à Montpellier.