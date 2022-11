PSG, FC Barcelone : Neymar et Raphinha créent la première polémique du Mondial

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce lundi, Neymar a été au coeur d'une polémique. En effet, la star brésilienne a partagé en story de son compte Instagram une photo sur laquelle il a ajouté une sixième étoile sur le blason de son équipe nationale. Ce qui a été perçu comme de l'arrogance.

Présent ce lundi en conférence de presse à trois jours du premier match du Brésil face à la Serbie lors de la Coupe du monde au Qatar, Raphinha a également fait polémique, assurant que les joueurs de la Seleção ont déjà des danses de prévues jusqu'au 10e but. "Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé 10 danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au 10e but. Après ? Il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose."

🏆 #beINFWC2022

🇧🇷 Suffisance ou insouciance : Raphinha assure que les joueurs de la Seleçao ont des danses de prévues jusqu'au 10ème but ! pic.twitter.com/40qx3jKNoF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 21, 2022

Pour résumer À trois jours de l'entrée en lice du Brésil contre la Serbie lors de la Coupe du monde au Qatar, la star du Paris Saint-Germain, Neymar, et l'ailier droit du FC Barcelone, Raphinha, ont fait polémique.

