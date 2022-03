PSG, FC Barcelone, Real Madrid : la polémique Messi a provoqué une vaste refonte du Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Quatre grands changements vont avoir lieu sur le Ballon d'Or à compter de l'édition 2022. Tout d'abord sur la périodicité. Fini les Ballons d'Or désignés entre deux saisons et sur l'année civile ! Désormais la récompense tombera à l'automne et sera adossée aux saisons sportives pour rendre plus lisible l'analyse. Autre grand changement : le jury de 170 journalistes va être resserré à 100 votants en ne prenant en compte que les 100 premiers pays foot au classement FIFA. « Ce qu'on va perdre en pittoresque, on va le gagner en expertise et en précision », a annoncé Pascal Ferré.

Le prochain Ballon d'Or désigné avant le Mondial au Qatar

Autre nouveauté : les critères d'attribution. Il n'y aura plus de prime à l'ancienneté mais la priorité sera donnée aux performances individuelles et au caractère décisif et impressionnant des candidats . La palmarès et les titres glanés sur la saison auront toujours de l'importance mais France Football souhaite retrouver une « compétition ouverte et non une chasse gardée ». Enfin, les journalistes de FF ne seront plus seuls à établir arbitrairement la liste : Didier Drogba, ambassadeur du Ballon d'Or, participera au jury ainsi que le votant « le plus perspicace » de l'édition précédente. Un trophée dans le trophée pour le journaliste le plus honnête donc...

La première liste de ce Ballon d'Or 2.0 sera dévoilée en septembre prochain et ne prendra donc pas en compte la Coupe du Monde au Qatar.