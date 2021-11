PSG, FC Barcelone : Ronaldinho de retour en prison avant la fin de l'année ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après avoir passé un mois dans une prison paraguayenne en 2020 à cause d'une histoire de passeports falsifiés, Ronaldinho pourrait retourner derrière les barreaux ! Triste destinée pour l'ancien magicien des pelouses, qui a bien du mal à se trouver une reconversion crédible, lui qui est ambassadeur du Barça mais qui court le cachet pour des petits matches d'exhibition.

Hier, des journaux brésiliens comme Diario de Nordeste et Extra ont annoncé qu'il risquait très gros depuis que, le 11 novembre, le tribunal de Rio de Janeiro a tenté d'entrer en contact avec lui afin qu'il règle les pensions alimentaires qu'il doit à Priscilla Coelho, son ancienne épouse avec qui il a passé six ans. La justice lui laisse jusqu'au 11 décembre pour donner signe de vie et régler sa dette. Après quoi, il risque des poursuites mais surtout un retour en prison…

