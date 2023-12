PSG, FC Barcelone : une nouvelle distinction pour Messi, Paris concerné

Ce mardi, le célèbre magazine américain Time a dévoilé la couverture de sa semaine sur laquelle figure Lionel Messi. L'Argentin a été élu athlète de l'année 2023. Une performance qui concerne le PSG, où il a joué durant le premier semestre. Mais c'est surtout son arrivée à l'Inter Miami pendant l'été qui lui doit cette consécration. En signant en Floride, l'octuple Ballon d'Or a donné une nouvelle impulsion à MLS, braquant les projecteurs sur son championnat.

Petit exploit : Messi est le premier non-Américain a été sacré athlète de l'année. La récompense n'existe que depuis cinq ans (contrairement au titre de personnalité de l'année, qui date de... 1927) et elle a vu l'équipe féminine des Etats-Unis (2019), le basketteur Lebron James (2020), la gymnaste Simone Biles (2021) et le baseballeur Aaron Judge (2022) tour à tour couronné.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN