PSG - FC Nantes : Galtier dédie le sacre à Pochettino et évite de froisser Mbappé

Pour sa dixième participation d'affilée, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions en dominant ce dimanche le FC Nantes (4-0), à Tel-Aviv, grâce à un doublé de Neymar (45+5e, 82e s.p) et des buts de Lionel Messi (22e) et Sergio Ramos (57e).

"Personne ne peut oublier Mbappé"

En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier a dédié cette victoire à son prédécesseur, Mauricio Pochettino. "Si l’équipe est là aujourd’hui, si je suis là ce soir, c’est parce que le groupe a été champion avec un coach. Je lui fais un clin d’œil, une partie de trophée revient à Mauricio Pochettino car c’est lui qui les a menés au titre", a rappelé l'entraîneur parisien avant qu'un journaliste ne lui demande s'il confirmait qu'on n'avait presque pas vu qu'il manquait Kylian Mbappé lors de cette rencontre.

"Personne ne peut oublier Kylian, quand même… On sait ce qu’il peut apporter à l’équipe et ce qu’il lui a apporté la saison dernière. Mais on a travaillé en sachant qu’il serait suspendu, notamment au niveau des relations offensives. Je ne suis pas surpris de la prestation des trois offensifs et de l’apport des milieux et des pistons. Mais on ne va pas se priver de ce que peut nous apporter Kylian au prochain match, bien au contraire", a répondu Christophe Galtier, qui a donc évité de froisser le natif de Bondy.

Pour résumer Après la victoire ce dimanche du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (4-0) lors du Trophée des Champions, l'entraîneur parisien, Christophe Galtier, avait des choses à dire en conférence de presse d'après-match.

