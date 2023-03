PSG - FC Nantes : Mbappé a fait un cadeau à Ganago

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Buteur dans le temps additionnel lors de la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (4-2), Kylian Mbappé a dépassé Edinson Cavani, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale avec 201 buts inscrits.

Le beau geste de Mbappé envers Ganago

L'attaquant parisien n'a pas gardé le maillot de son record et a préféré l'offrir à l'attaquant des Canaris, Ignatius Ganago, qui a perdu sa fille de 5 ans, le 13 février dernier. "Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu. Aujourd’hui, j’ai parlé par exemple avec Kylian, Mbappé il m’a donné beaucoup de force. Cela fait plaisir de voir des gens comme ça qui pensent à toi", a confié l'ancien Lensois en zone-mixte après le match face au PSG.

C'est peut être idiot, mais Mbappé qui échange son maillot des 201 buts avec Ganago, je trouve ça magnifique. pic.twitter.com/t1ZOI4nK3X — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 4, 2023

Pour résumer Après PSG - FC Nantes (4-2), Kylian Mbappé n'a pas gardé le maillot de son record et a préféré l'offrir à Ignatius Ganago, qui a perdu sa fille de 5 ans, le 13 février dernier.

Fabien Chorlet

Rédacteur