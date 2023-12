PSG - FC Nantes : Mbappé encore bougé par Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les joueurs du PSG se sont entraînés hier en vue de la réception du FC Nantes, demain en Ligue 1 (21h). Une séance à laquelle a de nouveau participé en grande partie Marquinhos. Le Brésilien, victime d’une lésion aux ischio-jambiers, postule pour apparaître dans le groupe. Warren Zaïre-Emery, dont l’absence avait été fixée à plusieurs semaines par le club de la capitale le 20 novembre, poursuit sa réintégration dans le groupe et a aussi effectué une grande partie de la séance. En interne, on n’écarte plus totalement la présence du jeune milieu à Dortmund mercredi, même si elle reste improbable.

Une nouvelle chance pour Barcola ?

Le onze aligné face au FC Nantes sera-t-il utilisé par Luis Enrique pour tester une formule avant le déplacement décisif en Allemagne en C1, sans Ousmane Dembélé (suspendu) ? Le technicien espagnol n’a pas utilisé cette méthode jusqu’à présent. Voir l’ailier français titularisé ne serait donc pas une surprise. Selon K’Équipe, Bradley Barcola, sacrifié au Havre (2-0) après l’expulsion rapide de Gianluigi Donnarumma, pourrait de nouveau avoir sa chance. « Avec Kylian Mbappé au poste de numéro 9 ? Si l’on suit la très sinueuse logique de Luis Enrique, cela a du sens. La star vient d’enchaîner 120 minutes dans cette position axiale », conclut le quotidien sportif. À confirmer.

