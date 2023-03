PSG – FC Nantes : Messi énorme, Mbappé record, Donnarumma inquiétant... Les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Gianluigi Donnarumma : 4

A quatre jours d’un déplacement crucial à Munich, le portier italien n’a pas rassuré. Il fait un pas fatal synonyme de but dans un angle impossible de Blas (31e), puis relâche un ballon dangereux (37e). Plus tranquille sur ses interventions suivantes (58e, 61e), il devra se montrer beaucoup plus autoritaire mercredi.

Nordi Mukiele : 4

Son placement est hasardeux sur la réduction du score de Blas (31e) puis il lâche totalement le marquage sur Castelletto sur le deuxième but, finalement accordé à Ganago (38e). Offensivement, on l’a peu vu, hormis sur un centre totalement raté (52e)… et un pénalty obtenu qui s’est finalement transformé en coup franc après assistance vidéo (63e). Remplacé par Carlos Soler (71e), visiblement blessé.

Danilo Pereira : 6

Monsieur fiabilité a enfin pris la lumière. Dans son habituel rôle hybride entre troisième défenseur central et milieu de terrain, le Portugais a pris la liberté de se projeter à plusieurs reprises, avec notamment une belle percée peu avant la demi-heure (27e). Mais il a surtout redonné l’avantage aux siens d’un superbe coup de tête (60e). Un match très costaud.

Sergio Ramos : 6

Le défenseur espagnol a livré une prestation solide. Bien placé sur plusieurs situations d’entrée de match (3e, 4e), il a ensuite sorti les muscles devant Ganago (15e) et Sissoko (23e), de sacrés clients. Si Marquinhos manque à l’appel mercredi, le PSG aura d’autant plus besoin de ce Sergio Ramos.

Marquinhos : 5,5

Il est l’un des gros points noirs de la soirée parisienne. Auteur d’une prestation globalement correcte, le Brésilien est sorti blessé dans le dernier quart d’heure après un duel au milieu de plusieurs nantais. Choc ou problème musculaire, Paris surveillera ça de très près. Remplacé par El Chadaille Bitshiabu (76e).

Nuno Mendes : 6,5

Quand le Portugais évolue à ce niveau, il est une arme redoutable. Ses projections ont encore fait très mal, avec un centre contré qui a été repris par Messi pour l’ouverture du score parisienne (12e), puis une frappe repoussée par Lafont et poussée involontairement au fond par Hadjam sur le but du break (17e). Défensivement, Mendes s’est aussi montré costaud, à l’image de son excellent retour devant Ganago (68e).

Vitinha : 6

Très disponible, le Portugais a affiché un volume intéressant et beaucoup de justesse technique. Sa tentative repoussée en corner par Lafont a conduit au troisième but parisien. Sans Verratti, il se montre moins timide.

Warren Zaïre-Emery : 6

Celui qui fêtera ses 17 ans mercredi continue de montrer de très belles choses, dans tous les domaines. Capable de gratter des ballons (19e, 22e), de gagner des mètres balle au pied (69e) ou de se créer des occasions (74e), le titi parisien ne s’est pas caché, comme à son habitude. Très, très prometteur. Remplacé par Timothée Pembélé (86e), passeur décisif pour le but historique de Mbappé (92e).

Fabian Ruiz : 5

Le milieu de terrain espagnol a touché énormément de ballons, et s’est globalement contenté de le faire circuler proprement. Il est battu dans les airs par Ganago sur le deuxième but nantais (38e). Globalement, c’est encore trop tendre.

Lionel Messi : 7

Très en jambes, l’Argentin a incontestablement été l’homme de la soirée. Il a jailli devant Pallois pour ouvrir le score (12e) et s’est créé de nombreuses opportunités de s’offrir le doublé (20e, 33e, 68e). Mais le champion du monde a également distribué des caviars (52e, 63e) et fait parler sa qualité de dribbles (77e). Un Messi des grands soirs.

Kylian Mbappé : 6,5

Son premier acte fut très timide, avec une occasion ponctuée d’un hors-jeu (7e) et un centre raté (45e). Au retour des vestiaires, il a pris son temps mais a fini par être passeur décisif pour Danilo d’un beau centre légèrement dévié (60e). Puis, après une énorme frappe à côté (71e) et ce qui ressemblait à une ultime occasion devant Lafont (91e), il s’est offert son 201e but sous le maillot parisien, en se retournant pour finir du gauche dans la surface (92e). Il est désormais seul meilleur buteur de l’histoire du club.

Arthur MERLE