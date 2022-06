PSG, FC Nantes : Messi garde un souvenir mémorable des Canaris

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Leo Messi aura connu une première saison compliquée avec le PSG. Après un départ surprise du FC Barcelone, l'attaquant argentin a mis du temps à s'adapter à son nouveau championnat et à sa nouvelle équipe. Champion de France avec Paris, Messi va chercher à faire mieux la saison prochaine aussi sur le plan individuel que sur le plan collectif. Cette saison, le numéro 30 du club de la capitale a gardé un souvenir mémorable des Canaris !

Pour le média du PSG, le sextuple ballon d’or s’est exprimé sur les moments marquants de sa saison : « J’ai vécu plein de premières avec Paris. Je me souviens de ma première apparition à Reims. Il y a aussi eu ma première au Parc des Princes qui était très forte. Ensuite il y a eu mon premier but en championnat contre Nantes. J’ai aussi découvert la ville de Paris. J’ai vécu cette première année avec beaucoup d’émotions. »

Pour mémoire, Messi avait certes marqué un joli but à la Beaujoire, mais le PSG avait subi l'une de ses plus belles corrections de la saison en Ligue 1 en s'inclinant devant des Canaris portés par un Alban Lafont stratosphérique (1-3). Quelque temps plus tard, les Parisiens étaient éliminés par le Real Madrid en Ligue des champions puis écrasés à Monaco (0-3).

