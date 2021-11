PSG - FC Nantes : Neymar et Ramos dans le groupe, Pochettino en dit plus

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Neymar

"Est-ce qu'il peut jouer contre Nantes ? Il s'est bien entraîné avec le groupe aujourd'hui. On verra, je n'ai pas de certitude à 100% mais je crois qu'il pourra faire partie du groupe demain."

Ramos

"Pour un champion comme lui, ce n'est pas évident de ne pas jouer, mais il s'entraîne bien, il montre de la maturité et de la patience. Il progresse, il montre sa force pour affronter cette situation. On va analyser pour voir s'il peut faire partie du groupe contre Nantes."

Mbappé

"C'était déjà un "top player" quand on est arrivés. C'est un jeune joueur avec un grand potentiel. Il s'inscrit dans une constante évolution. Il faut lui donner du crédit. On l'accompagne dans son évolution, je suis très content de son évolution, il continue toujours de s'améliorer."

Le style Pochettino

"Si vous avez lu mon interview dans l'Equipe, je l'explique bien. Je parlais de l'adaptation d'un entraîneur aux idées d'un club. C'est progressif pour pouvoir tirer le meilleur de chaque joueur. Je pense qu'on voit certains signes de notre identité de jeu dans l'équipe. On peut parler de philosophie, de style, d'identité... L'équipe a une identité. Un club comme le PSG, avec ses idées et son effectif, va chercher un entraîneur parce qu'il espère qu'il peut transmettre des choses. Nous on est satisfaits, on voit une progression dans différents secteurs de l'équipe. L'identité de l'équipe se voit, on espère que ça se verra encore plus."

Les propos de l'agent de Donnarumma

"Les entourages et les proches des joueurs pensent que leurs joueurs sont les meilleurs. C'est pareil pour les entourages des 33 autres joueurs et les jeunes. Ma femme et mes enfants pensent par exemple que je suis le meilleur coach du monde, mais je dis que je ne le suis pas... Il y a plein d'affection qui fait qu'on essaie de protéger ses proches. C'est quelque chose de naturel. On pense toujours que son fils est le plus beau. Nous sommes les premiers à avoir de l'empathie pour les entourages."

Propos retranscrits par RMC.