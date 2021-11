PSG : fête entre amis, Ballon d'Or oublié… Messi s'est lâché hier soir !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les joueurs de Nice ne devraient pas se réjouir trop vite. Si le staff médical a annoncé que Lionel Messi n'avait pas participé à l'entraînement matinal du jour et qu'il était incertain pour le choc de demain contre l'OGCN au Parc à cause d'une gastro-entérite, il se pourrait que ce soit davantage une grosse fatigue qu'autre chose.

En effet, sa compagne, Antonella Roccuzzo, et des amies à elle ont posté des photos de leur soirée sur leurs comptes Instagram. On devine ainsi que Lionel Messi a organisé une fête privée pour célébrer son Ballon d'Or avec plusieurs amis et coéquipiers. Il semblerait même qu'au moment de partir, il ait oublié son trophée dans un bureau ! Pour peu que la fête se soit étirée un peu trop loin dans la nuit, il est "normal" que le PSG ait accordé un jour de repos à sa star. Qui devrait donc être présente au coup d'envoi du match contre Nice demain !

📹 Los detalles de la fiesta privada del Balón de Oro de Messi: el baile de Antonela, el trofeo 'abandonado' en una mesa... https://t.co/6KEdBoFjqN — MARCA (@marca) November 30, 2021