PSG : froid glacial entre Mbappé et Luis Enrique, al-Khelaïfi lâche une petite bombe en privé !

Kylian Mbappé le boudeur est revenu ! Au bout d’une soirée où il fut un animateur constant à Dortmund (1-1), l’attaquant du PSG a montré sa frustration en fin de match. Visiblement peu heureux du choix de son équipe de privilégier le nul – et donc de laisser échapper la première place -, Mbappé est resté, dans un premier temps, dans une forme d’incompréhension. Au coup de sifflet final, il a laissé apparaître son amertume mais il s’est tout de même rendu aux côtés de ses coéquipiers saluer le virage des supporters du PSG.

« C’est normal que les joueurs soient frustrés, on a eu 5 chances de marquer, 5 chances ! On serait un peu stupide de prendre un but à la 85e minute. Quand un joueur est frustré, c’est mon rôle de gérer cette prise de risque, cette tension, a vite recadré Luis Enrique en conférence de presse. Notre objectif était de finir premier, mais finir deuxième dans ce groupe difficile, c’est un succès. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’en février nous serons beaucoup plus forts. Je suis une personne positive. Et aucune des équipes ne voudra tirer le PSG lors du tirage au sort. Demandez-leur. »

Al-Khelaïfi fier de ses joueurs

Après la rencontre, l’aigreur de Mbappé ne serait pas visiblement retombée. AS croit savoir que le Bonydnois a croisé le chemin de son entraîneur avec lequel il a échangé deux mot dans « un échange glacial. » Le média ibérique ajoute qu’il était « très mécontent » quand il a regardé son coach. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à féliciter ses joueurs après le match. « Il y a de belles perspectives si vous continuez à travailler dur, à vous améliorer et à toujours être une équipe », a-t-il lancé dans l’intimité du vestiaire. Le président du PSG s’est dit également très fier de pouvoir compter sur l’une des équipes les plus jeunes de la compétition cette saison. Jusqu’à quand ?

