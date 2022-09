PSG, Galatasaray : Icardi déjà au coeur d'une bagarre générale

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

A peine arrivé et déjà en grande forme ! Mauro Icardi, prêté par le PSG au club turc de Galatasaray, s'est illustré ce vendredi soir, en étant au coeur d'une altercation avec le gardien de Konyaspor. Défendant un coéquipier à terre, alors qu'il était entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt, l'ancien parisien a été au coeur d'une grosse échauffourée qui a même provoqué l'expulsion d'Ibrahim Sehic.



Le Gala s'est finalement imposé 2-1 et reste en tête du Championnat turc.