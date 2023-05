PSG : Galtier a invité une légende du club à l'entraînement

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain ont une séance d'entraînement prévue ce mercredi, à trois jours du déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio, un invité de marque devrait assister à cette séance.

Le superbe geste de Galtier pour Biétry

Il s'agirait de Charles Biétry, président du PSG omnisports entre 1992 et 1998 puis président du club de la capitale entre juillet et décembre 1998. L'ancien journaliste, qui lutte contre la maladie de Charcot depuis cinq ans et demi mais diagnostiqué seulement l'été dernier, aurait personnellement été invité par l'entraîneur parisien, Christophe Galtier. C'est le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui nous l'apprend.

Charles Biétry (ancien président du PSG) va assister à l’entrainement des Parisiens ce mercredi ❤️💙

Il a personnellement été invité par Christophe Galtier



