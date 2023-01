PSG : Galtier a recadré Mbappé et Kimpembe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le duo Galtier-Campos a été recruté par le PSG pour insuffler une nouvelle philosophie de jeu et de vie à l’équipe professionnelle. Fini les caprices et traitements de faveur en tout genre : les dirigeants qataris veulent de la discipline et des titres. Pour ce faire, l’ancien entraîneur du LOSC est un adepte de la câlinothérapie auprès de ses joueurs mais sait aussi élever la voix quand il l’estime nécessaire. Ce fut le cas cette semaine au centre d’entraînement... devant un certain Kylian Mbappé !

« Le premier [avertissement] c’est carton jaune, la prochaine fois, c’est rouge », a ainsi lancé le coach du PSG samedi dernier, au début de l’entraînement, lorsque Mbappé lui fait face en porte-parole d’un groupe bardé de chasubles jaunes qui a un message à lui faire passer après un jour de repos supprimé. Galtier a calmé cette gentille fronde des « gilets jaunes » en expliquant qu’il valait mieux travailler que de se reposer, surtout après les récents résultats décevants.

Autre recadrage : celui de Presnel Kimpembe, auteur d’un message polémique au sujet du capitanat et reçu le lendemain par les deux décideurs parisiens. Galtier a reconnu, comme il l’a fait publiquement, une erreur. Mais les dirigeants ont fait valoir un argument : « Est-ce que tu aimerais qu’en cas de mauvaise passe, on te cible en conférence de presse ? » Une manière de reprocher au champion du monde 2018 d’avoir affiché ses états d’âme sur les réseaux sociaux et de le replacer face à ses responsabilités...