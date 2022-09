PSG : Galtier a réussi un tour de force avec Neymar à Nantes

Lionel Messi qui sort en faisant la tête contre Monaco (1-1) dimanche dernier, Kylian Mbappé qui ne masque pas sa contrariété hier à Nantes au moment de sortir à la 62e... mais Neymar qui prend sa place avec le sourire : Christophe Galtier a décidé de reposer ses superstars et certaines le prennent plus ou moins bien. Ce qui est sûr, c'est que le Brésilien n'a pas râlé au moment de s'assoir sur le banc de la Beaujoire hier.

C'est ce qu'a expliqué Christophe Galtier après coup : « C'est toujours le risque de casser une dynamique si le joueur n'accepte pas la décision. J'ai eu une discussion avec lui vendredi. Il était déjà sorti à Toulouse avec de la fatigue et des coups reçus. J'ai pris la décision et il l'a bien acceptée ». La dynamique en question, ce sont 7 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison. On saura mardi contre la Juventus si elle a vraiment été impactée par ce repos forcé...

Unpopular Opinion:

Messi and Neymar are the two best player of this generation in terms of pure footballing ability pic.twitter.com/82PxMiS9X2