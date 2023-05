PSG : Galtier annonce la prolongation d'un cadre, a un regret sur la MNM et évoque la rumeur Bernardo Silva

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sur le nouveau contrat de Marquinhos « Marquinhos, notre capitaine, vient de prolonger jusqu'en 2018 et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Marqui, cela fait dix ans qu'il est là. C'est presque un enfant du PSG. Cette prolongation, c'est un signal fort ! » Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec @marquinhos_m5 pour une prolongation de son contrat.



Le défenseur et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028. ❤️?#Marquinhos2028 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023 Méfiance avant d'affronter Auxerre « On va avoir un adversaire qui se bat pour le maintien, qui reste sur de bons résultats. Nous allons jouer pour maintenir un écart et peut-être obtenir le titre sur ce match-là. Auxerre a l'espoir de sauver sa place en Ligue 1. Le public va pousser. Auxerre a également la meilleure défense du championnat sur coups de pied arrêtés. Ce ne sera pas simple. Il faudra qu'on reste sur la dynamique des deux derniers matchs à Troyes et contre Ajaccio (...) Nous ne sommes pas encore champion. Il faut encore faire des points ».

Galtier est fair-play sur les trophées UNFP

Sur son absence aux Trophées UNFP

« Il n'y a pas d'explication. Il y a un vote qui est fait comme à chaque saison et je le respecte. J'ai moi aussi voté. Les 5 entraîneurs nommés méritent de l'être. C'est comme ça, je n'ai pas de réaction particulière à avoir... »

Une MNM trop peu utilisée à son goût

« Concernant Leo, Kylian et Ney, j’avais pour objectif de les associer en ayant un juste équilibre. Malheureusement, avec la Coupe du Monde et les blessures on n’a pas pu en profiter toute la saison. Chaque fois qu’ils ont été là, ils ont été très performants... »

Satisfait de la réaction après Lorient

« Concernant l’ambiance, j’ai senti une grosse remobilisation après Lorient. Les joueurs sont très sérieux dans le travail tout au long de la semaine ».

Sur la progression de Gianluigi Donnarumma

« Gigio est un grand professionnel et un garçon très bien élevé. Il commence à prendre à plus de leadership. Il a encore un point perfectible. Je peux le dire ici car je lui ai dit en face : être plus agressif, plus méchant, ne plus accepter de prendre un but à la fin ».

Sur l'intégration des jeunes

« Je remarque que les jeunes sont un sujet qui revient souvent (...) Les jeunes ont été intégrés en début de saison. Ils ont joué, notamment Warren, El Chadaille. Ils jouent régulièrement. Après on a une obligation de résultat, de bien jouer. Chaque jeune a son rythme d’amélioration. Si l’opportunité se présente, ils joueront. Mais on n'est pas encore champion ».

Galtier ne veut pas parler du Mercato... ni de Bernardo Silva

Sur la saison de Marco Verratti

« Il a pris un coup au niveau du genou et du muscle. Il s'est entraîné de manière individuelle aujourd'hui. Ça semble aller beaucoup mieux, on fera le point demain. On a bon espoir qu'il puisse être parmi nous à Auxerre (...) Je trouve que les critiques sur Marco sont assez sévères compte tenu de ce qu’il apporte au quotidien sur le terrain ».

Sur le Mercato d'été

Sur Bernardo Silva

« Bernardo Silva est un joueur avec de grandes qualités, comme beaucoup l’ont vu lors de son dernier match face au Real. Je l’ai découvert quand il est arrivé à Monaco et que Luis Campos l’avait recruté. C’est un joueur intéressant. Mais Bernardo Silva est un joueur de Manchester City ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Christophe Galtier était en conférence de presse à deux jours du match entre l'AJ Auxerre et le PSG dimanche (20h45). Le coach francilien a annoncé la prolongation de Marquinhos et évoqué la MNM et son absence aux Trophées UNFP.

Alexandre Corboz

Rédacteur