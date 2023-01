PSG : Galtier applaudit les jeunes mais attend de pied ferme de récupérer sa MNM

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Christophe Galtier : « Je suis très satisfait de la prestation de nos jeunes même si El Chadaille a été malheureux sur le but que l'on concède. On a très bien démarré le match, on a des situations, on ouvre le score. Pendant 20-25 minutes, on était bien dans le match et ensuite, il y a eu un relâchement total. L'équipe était totalement coupée en deux, désorganisée... Peut-être qu'on a pensé que le match allait être facile mais ça ne l'est jamais en 32e de finale contre une équipe de National. La deuxième période était beaucoup plus conforme à ce que j'attendais de l'équipe et on a réussi à l'emporter sur la fin sans concéder trop de situations.

« Il faut vite qu'on retrouve un groupe conforme au PSG »

A la mi-temps, j'ai rappelé les principes. Je leur ai demandé d'être meilleurs dans l'organisation, mieux presser pour les empêcher de poser leur jeu (…) A partir du moment où on a eu un meilleur bloc équipe et tout le monde qui défendait en avançant, ça a rendu le match plus simple en deuxième période.

Ce soir, il y avait 7-8 absents. On espère en récupérer certains pour le match d'Angers. Il faut vite qu'on retrouve un groupe conforme au PSG, conforme aux ambitions qu'on a. Je sais que, post-Coupe du Monde, c'est difficile. Il faut que tout le monde se remobilise, se recentre sur l'équipe et le jeu ».