PSG : Galtier annonce du turnover pour Toulouse et évoque le mercato

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il y aura du changement pour le déplacement à Toulouse mais Paredes n'en sera pas

"On a deux absents majeurs à la suite du match contre Monaco, Kimpembe et Sarabia. On espère récupérer ces deux joueurs pour le match de samedi. J’ai un effectif de qualité, avec la possibilité de remplacer un joueur de qualité par du talent. Oui, il y aura du sang frais pour ce début de série contre Toulouse. On joue tous les trois jours, donc il faut faire attention à ne pas perdre des joueurs et concerner tout le monde. Leandro (Paredes) ne fera pas partie du groupe. Pour être transparent, j’ai échangé avec lui après l’entraînement. Il a trouvé un accord avec la Juventus, que nous allons rencontrer dans peu de temps. Il est actuellement un joueur du PSG mais sa tête est ailleurs. Il manque encore un accord entre les deux clubs. J’ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe afin que lui prépare son départ et, moi, afin de ne pas avoir un joueur qui, peut-être, peut-être (il répète), va quitter le club."

Il excuse la prestation de Renato Sanches contre Monaco

"C’est normal que le duo Verratti-Vitinha marche mieux car Vitinha a fait toute la préparation. Renato a besoin de repères. Il a été studieux et discipliné, mais il faut qu’il soit aussi joueur et qu’il lâche les chevaux. Il a simplement besoin de temps."

Il ne baisse pas les bras pour Skriniar

"Je ne peux pas vous dire que c'est fini. Il a été ciblé depuis longtemps, les négociations sont difficiles avec l'inter. Mais il reste un peu plus de 48h avant la clôture du mercato."