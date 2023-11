PSG : Galtier dévoile un secret de vestiaire sur Zaïre-Emery

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Comme attendu, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, a été appelé pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France pour le rassemblement du mois de novembre. Dans L'Equipe, son ancien coach Christophe Galtier a réagi.

Vite adopté par la MMN

«Au bout de deux-trois mois, tu t’aperçois que tes grands joueurs aiment l’avoir dans leur équipe à l’entraînement, a glissé le nouveau coach d’Al-Duhail (D1 qatarienne). Il avait le comportement et l’investissement qu’il faut, était au service des autres. Et puis, il était bon quoi ! Quand tu le mettais avec Kylian (Mbappé), Neymar, Leo (Messi), (Sergio) Ramos ou (Marco) Verratti, ils ne faisaient pas la gueule en le voyant avec la même couleur de chasuble, loin de là». Et à lui d'ajouter... «Warren, ce n’est pas juste le milieu qui récupère et passe, il arrache des ballons et casse les lignes. Physiquement, il est puissant et capable de répéter les sprints. Dans les tests, il faisait partie des top joueurs. Il arrive à associer ce potentiel athlétique à une lecture du jeu supérieure. Du coup, il n’est pas rapidement dans le rouge. Il a aussi un truc : c’est une parabole. Tête levée, il est toujours dans la prise d’informations. Avec un élément très important : il joue vers l’avant». Et plutôt bien!

