PSG : Galtier et Campos sauvés des griffes du Qatar par Mbappé ?

Malgré l’élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, l'état-major du Paris Saint-Germain aurait pris la décision de continuer à faire confiance à Christophe Galtier et Luis Campos, d'après Le Parisien. Seule la perte du titre en Ligue 1 devraient empêcher les deux hommes de rester au PSG la saison prochaine.

Galtier et Campos peuvent remercier Mbappé

Toujours selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé, dont la relation avec Luis Campos serait "fusionnelle", ne serait pas étranger à cette décision. Il est "difficile de se séparer du conseiller sans froisser désormais sa star", explique le quotidien régional. Et comme il est le protégé du Portugais, Christophe Galtier devrait être également épargné par le Qatar, qui est donc plus que jamais coincé par le natif de Bondy pour l'avenir de Christophe Galtier et Luis Campos.

PSG : maintien du duo Campos-Galtier, mercato agressif… Comment Paris veut reconstruire autour de Mbappé

Pour résumer Alors que l'état-major du Paris Saint-Germain aurait décidé de ne pas virer Christophe Galtier et Luis Campos, Kylian Mbappé ne serait pas étranger à cette décision.

Fabien Chorlet

Rédacteur