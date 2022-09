PSG : Galtier et Mbappé lynchés, Daniel Riolo en remet une couche !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

La polémique du PSG enfle à Nantes. Tout est parti d’un tweet publié dimanche par Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités, à propos du déplacement en avion des Parisiens à Nantes, la veille, alors que la ville se trouve à environ deux heures en train : « PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité. »

Interrogé sur ce message et sur les préoccupations environnementales du PSG, Christophe Galtier a souri et marqué un temps d’arrêt, tandis que Kylian Mbappé, présent à ses côtés, a éclaté de rire. Après quelques secondes, Galtier a fini par lâcher : « Je me doutais que l’on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce (lundi) matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. »

L’ironie affichée par le technicien a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, et pas seulement de la part d’internautes anonymes. Selon RMC Sport, les plus hautes sphères du PSG ont été agacées par la plaisanterie de l’entraîneur. Sollicité, le clan Galtier n’a pas souhaité réagir « dans l’immédiat », choisissant de se « concentrer sur le match ». Daniel Riolo, lui, a analysé cette polémique.