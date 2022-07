PSG : Galtier et un joueur improbable ont déjà impressionné Messi & Co

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

🇯🇵 Le PSG rentre en France cette nuit. Et si il y a une chose à retenir de la tournée, c’est que Christophe Galtier a gagné des points auprès du groupe. Sa méthode est pour l’heure validée et appréciée des joueurs. Ah oui, aussi : Warren Zaïre-Emery a impressionné son monde 👀

En effet, selon les informations du journaliste Saber Desfarges, Christophe Galtier a gagné de nombreux points auprès de son groupe. La méthode imposée par le coach français est pour l’heure validée et appréciée par tous les joueurs.

Le PSG a terminé sa pré-saison avec la tournée estivale au Japon. Au total, les Parisiens ont remporté leurs quatre matchs disputés. Après plusieurs semaines à la tête du PSG, Christophe Galtier commence à imposer sa philosophie de jeu avec un nouveau système tactique. Avec la fin de la pré-saison, avant le Trophée des Champions, l’heure du bilan est arrivée. Galtier et un joueur improbable ont déjà impressionné Messi & Co.

