PSG : Galtier évoque la course au titre et perd un titulaire pour le RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Présent ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier ne s'est pas exprimé que sur les graves accusations de racisme dont il fait l'objet. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a également été interrogé sur le choc dans la course au titre face au RC Lens.

"Ce n'est pas un match décisif pour le titre"

"Ce n'est pas un match décisif pour le titre, il en restera d'autres ensuite. Mais c'est important de sortir un grand match", a confié le coach parisien devant la presse avant de se montrer dithyrambique sur l'équipe de Franck Haise. "C'est une équipe qui presse énormément et se projette très rapidement. On avait eu du mal à sortir du pressing à aller et on avait subi beaucoup de contres. Il faudra qu'on soit plus offensifs que lors des derniers matchs, tout en restant vigilants."

Pour la réception des Sang et Or, Christophe Galtier sera privé de Marco Verratti, comme l'a annoncé ce vendredi le club de la capitale dans son point médical. "Touché aux ischio-jambiers, Marco Verratti poursuit son protocole de reprise. Il sera trop juste pour la réception de Lens demain (samedi)."

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier ne s'est pas que exprimé sur les graves accusations de racisme dont il fait l'objet. L'entraîneur du PSG a également évoqué le choc face au RC Lens.

Fabien Chorlet

Rédacteur