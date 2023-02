PSG : Galtier évoque la mauvaise passe, le Bayern, les supporters et donne une tendance pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Une mauvaise passe

"C'est une situation difficile. Ca fait partie d'une saison. Je suis dans la réflexion mais aussi dans l'action. Je fais en sorte de trouver la meilleure organisation et les meilleures associations possibles. Je mets de côté tout ce qui peut se dire sur moi. Après, dans ces grands rendez-vous, je sais que mes joueurs savent élever leur niveau de jeu, leur exigence et l'implication. Quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. Je dirige de cette manière depuis des années. Il faut écouter les joueurs mais il faut aussi qu'ils m'écoutent. Il y a de la frustration qui engrange de la colère. On a échangé, je les ai écoutés, j'espère qu'ils m'ont écouté aussi."

Le cas Mbappé

"Il s'est entraîné de manière collective aujourd'hui et il a fait la totalité de la séance. Je ne pensais pas qu'il allait s'entraîner de manière individuelle hier. Son retout post-entraînement est très positif. Pour sa présence sur la feuille du match, on fera le point demain matin. Pas avant. Les premières questions seront posées à Kylian. Il y aura une discusson avec le staff médical. A l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. S'il est sur la feuille de match, il le sera pour jouer, pas pour faire peur au Bayern Munich."

Le PSG ou le Bayern favori ?

"C'est du 50-50. C'est un match de Champions League. Mes joueurs ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Il n'y aura pas de qualifiés à l'issue du match. J'ai un effectif beaucoup plus complet que les matchs précédents."

Les supporters

"Evidemment qu'on comprend tous la déception et la frustration de nos supporters, qui ont fait un long déplacement et qui ont assisté à un match difficile. Demain, je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous. Certains sont allés les voir, il ne faut juger personne. Tout le monde doit comprendre qu'il y avait aussi de la frustration chez nos joueurs."

Propos retranscrits par RMC Sports.