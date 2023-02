PSG : Galtier annonce 3 retours, pas de Mbappé et un plan de jeu pour l'OM

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Trois retours pour le déplacement à Marseille

"Je nous vous dirai pas quel gardien va démarrer demain contre l’OM, mais eux savent ! Neymar, Verratti et Sergio Ramos sont disponibles pour le match de demain ! Kim (Presnel Kimpembé) n'est pas très loin de rejoindre le groupe et donc d'être opérationnel !"

Un PSG en hausse depuis deux matches

"Ça montre un bon état d'esprit. Même si on est le PSG, il faut savoir gagner dans la difficulté. Vu les résultats du week-end, c'est une bonne chose de l'avoir emporté contre Toulouse. Les joueurs sont en train de monter en puissance au niveau physique."

L'importance du Classique

"C'est un match à élimination directe, les joueurs le savent. Beaucoup ont connu les Classiques, avec l'environnement, l'ambiance. Ils nous en parlent depuis ce week-end et ils en parlent aux nouveaux. Ils savent ce que c'est. On est malheureux que les supporters ne puissent pas se déplacer. Il n'y a pas de préparation particulière, c'est un match à élimination directe, il faut gagner, c'est tout. La gestion des émotions est très importante ! Elle vient avec l’expérience et ne pas avoir de surprise. Un match, ça se joue à 11 contre 11, pas contre 60.000 supporters !"

Bien différencier les deux matches contre l'OM

"Il n'y a pas de préparation globale car on les joue deux fois. On fait match après match car on est dans une série importante. On aura un plan bien précis pour celui-là."

Sa situation

"Je ne suis pas particulièrement sous pression dans ce mois de février, lorsque l’on signe au PSG, on ressent toujours cette pression !"