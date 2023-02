PSG : Galtier fait un cadeau à ses joueurs avant l'OM, Messi en profite

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après une série de trois défaites consécutives (OM, Monaco, Bayern) qui l'avait grandement fragilisé, Christophe Galtier a retrouvé le sourire sur le banc du PSG après la folle victoire face à Lille (4-3) dimanche au Parc des Princes. Un match certes imparfait des Parisiens mais arrachés avec le cœur dans le money-time.

Messi de retour à Barcelone pour la première fois depuis le Mondial !

Conscient que ses joueurs, sous pression, ont beaucoup donné et avant un nouvel enchaînement compliqué qui le verra se rendre au Vélodrome, recevoir le FC Nantes et se déplacer à Munich pour tenter d'y créer l'exploit, Christophe Galtier a voulu récompenser ses joueurs en leur donnant une permission de deux jours et demi … Avec reprise de l'entraînement mercredi (11h).

Comme le rapporte Cadena COPE, Lionel Messi ne s'est pas fait prier pour s'octroyer un break... à Barcelone, là où il a encore sa résidence principale. Arrivé en début de soirée en Catalogne avec toute sa petite famille, la Pulga – décevant jusqu'à son but décisif contre le LOSC ce dimanhce – va pouvoir recharger un peu ses batteries. C'est la première fois depuis son sacre de Champion du Monde que Messi rentre en Espagne.