PSG : Galtier se jette aux pieds de Mbappé et Messi et évoque le mercato et l'avenir de Ramos

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'absence des supporters de la tribune Auteuil

"Ils ne sont pas là mais sont omniprésents depuis le début de saison. Dans des moments difficiles, cette tribune a été là comme lors du retournement de situation face à Lille. Si on gagne, cette victoire leur sera dédiée."

"Il y a eu des échanges entre la direction et Sergio Ramos"

L'avenir de Sergio Ramos

"Sergio Ramos avait connu une saison difficile l'an passé liée à des blessures au mollet. Il a eu une préparation complète, c'est un joueur hyper professionnel. Quand on a un tel palmarès à cet âge, c'est qu'on met toutes les chances de son côté. Il apporte son expérience, de la rigueur, c'est un joueur important du vestiaire. Il y a eu des échanges entre la direction sportive et lui. Je suis très satisfait de sa saison et de ce qu'il amène les jours de match mais aussi au quotidien. C'est un exemple, que tous nos jeunes joueurs doivent suivre."

Les jeunes

"Ils ont un privilège énorme : c'est de pouvoir s'entraîner tous les jours avec des joueurs d'un niveau incroyable, c'est aussi ça la progression pour savoir ce qu'on doit faire à l'entraînement. Ils sont très souvent aussi sur la feuille de match. Ils manquent de temps de jeu avec leurs catégories, mais partager des préparations de match, être dans le groupe, c'est un grand privilège. Avoir des minutes de jeu au PSG, c'est difficile. C'était une réelle volonté d'intégrer nos meilleurs jeunes. Ils ont été omniprésents durant les séances."

Intégrera-t-il plus les jeune en cette fin de saison ?

"Il y a la réalité du championnat, on a l'objectif d'aller chercher ce titre. Par rapport à des saisons précédentes, le PSG était pratiquement champion et mes collègues avaient l'occasion d'intégrer plus rapidement les jeunes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 points d'avance mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde pensait qu'il allait y avoir un accrochage entre Lens et Monaco ou l'OL et l'OM, ça n'a pas été le cas. On ne doit pas laisser des points parce qu'on intègre des jeunes."

Les dernières prestations

"Je leur ai dit le lendemain, le samedi matin, qu'on ne peut pas jouer qu'une période. Ce n'est pas spécialement une question d'envie mais de jouer vers l'avant, de casser les lignes sur les premières places. Je suis revenu sur cette deuxième période à Angers parce qu'on a fait la différence et on aurait dû montrer autre chose. On a fait du pousse-ballon, sans faire beaucoup d'effort. Il y a une notion de plaisir et il est plus fort quand on a la mainmise sur le match.

"Mbappé et Messi doivent être alimentés"

Les objectifs de fin de saison

"Sur un plan personnel, certains joueurs ont des objectifs comme Kylian Mbappé qui veut être meilleur buteur ou Lionel Messi sur le nombre de passes décisives. Ces joueurs doivent être alimentés. La deuxième période à Angers, que j'ai revue et analysée, on a très peu joué vers l'avant. Il n'y avait plus de mouvement et ça ne devient pas agréable."

Le mercato estival

"Le club, la direction sportive et moi-même, on regarde ce qu'on peut améliorer la saison prochaine. Il y a un regard sur la France mais aussi international, c'est une évidence. Est-ce que le PSG doit recruter forcément des joueurs de Ligue 1 ? Quand on aura ciblé les postes et les profils, même si c'est déjà le cas, on verra."

Propos retranscrits par RMC Sport.