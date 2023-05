PSG : Galtier fait une annonce forte sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Auteur d'un nouveau doublé lors de la démonstration ce samedi du Paris Saint-Germain contre l'AC Ajaccio (5-0), Kylian Mbappé a repris seul sa place de leader au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1.

"Mbappé a l'envie d'être meilleur buteur de la Ligue 1 pour cinquième fois d'affilée"

Ce qui lui a valu les louanges de Christophe Galtier en conférence de presse d'après-match. Ce n'est une surprise pour personne mais l'entraîneur parisien a, par ailleurs, assuré que le Bondynois voulait tout faire pour finir meilleur buteur du championnat pour la cinquième fois d’affilée. "Il a eu plus de possibilités de jouer. La présence d'Hugo Ekitike dans l'axe et entre les lignes a libéré Lionel Messi et a fixé la défense à quatre de l'ACA. Kylian a eu des espaces et de la liberté, et encore plus en seconde période. Et puis, il a aussi des objectifs personnels, il a l'envie d'être meilleur buteur de la Ligue 1 pour la cinquième fois d'affilée. C'est très bien pour lui et très bien pour nous."

Pour résumer Après la démonstration des siens contre l'AC Ajaccio (5-0), le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a réaffirmé la volonté de Kylian Mbappé de finir meilleur buteur de la Ligue 1 pour la cinquième fois d’affilée.

