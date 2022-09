PSG : Galtier fait une blague sur un ancien de l'OM et en remet une couche sur celle du char à voile

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Après la victoire dimanche dernier du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-0), en clôture de la huitième journée de Ligue 1, Christophe Galtier s'est arrêté au micro d'Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1.

À l'arrivée de l'entraîneur parisien, Julian Palmieri, désormais consultant pour Free Ligue 1, a souligné que ça caillait. "Il est au Japon maintenant, il est retourné dans son pays (Hiroki) Sakai", a répondu sur le ton de l'humour Christophe Galtier, qui est ensuite revenu en cachant son micro sur sa blague du char à voile, qui a tant fait polémique. "C'est pas comme celle que j'ai sorti en conférence de presse, celle-là elle peut passer non ? On m'a dit que j'avais un humour naze."

Fabien Chorlet

Rédacteur