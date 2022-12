PSG : Galtier fixe le cap pour la deuxième partie de saison

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La semaine prochaine, la Ligue 1 va reprendre ses droits ! Après une grosse coupure en raison de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont retrouver la compétition. Mercredi prochain, le PSG (1er) va affronter le RC Strasbourg (19e) à l’occasion de la 16e journée de championnat au Parc des Princes. À l’approche du début de la deuxième partie de saison, Christophe Galtier, s’est exprimé sur les objectifs du club de la capitale pour le média du PSG.

« Cette deuxième partie va reprendre très rapidement avec deux matches très importants le 28 décembre face à Strasbourg et puis le premier 1ᵉʳ janvier face à Lens. On va maintenant rentrer dans la préparation des matchs. On a réalisé un gros travail de préparation physique, mais avec toujours notre méthodologie avec du ballon, beaucoup travail technique aussi. », a d’abord expliqué l’ancien coach du LOSC.

« Je cherche toujours à améliorer les choses et trouver d’autres organisations qui pourraient à la fois surprendre des adversaires et aussi nous permettre de mieux appréhender certains matchs. Il faut toujours chercher à s’améliorer, mais il n’y aura pas de grands bouleversements parce que nous avons été performants sur les premiers mois »

« Je le suis depuis six mois à Paris. J’aime ce groupe, j’aime les joueurs et j’espère que je vivrai la deuxième partie de saison comme j’ai vécu la première, avec beaucoup d’envie, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de motivation, mais aussi avec beaucoup de plaisir. » a confié le coach parisien, des propos rapportés par Canal supporters. Invaincu dans toutes les compétitions cette saison, Christophe Galtier va tenter avec le PSG en 2023 de remporter la première Ligue des Champions de l’histoire du club... Affaire à suivre !