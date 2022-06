PSG : Galtier n’a pas encore signé, Messi tire le feu d’artifice !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Il ne manque plus que l’officialisation. Christophe Galtier patiente le temps que le PSG parvienne à un accord avec Mauricio Pochettino et son staff pour la résiliation de leur dernière année de contrat. Selon L’Équipe, hier ce n’était pas encore le cas.

Le futur ex-entraîneur de l’OGC Nice a été, quant à lui, aperçu à Paris afin de finaliser les négociations de son bail dans la capitale et peaufiner l’effectif et le fonctionnement du club de la capitale avec le duo portugais Luis Campos-Antero Henrique.

Lionel Messi devrait avoir un rôle prépondérant à jouer dans cette nouvelle équipe mais il n’a pas encore la tête à son futur proche. Hier, l’attaquant argentin a diffusé bon nombre de clichés mettant en lumière la fête de ses 35 ans à Barcelone en compagnie de sa petite famille et ses amis. Un mini feu d’artifice a même été tiré !

Pour résumer Alors que Mauricio Pochettino bloque toujours les négociations entre le PSG et l’OGC Nice pour la signature de Christophe Galtier à Paris, Lionel Messi a bien célébré ses 35 ans du côté de Barcelone avec sa famille et ses amis.

Bastien Aubert

Rédacteur