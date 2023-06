PSG : Galtier n'a pas eu de nouvelles de ses dirigeants sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si L'Equipe a annoncé dès hier soir que la direction du PSG avait tranché et que Christophe Galtier allait être limogé de son poste d'entraîneur du club à un an de la fin de son contrat, la notification de cette décision tarde à arriver... Y compris jusqu'au principal intéressé.

Une réunion avec l'Emir doit avoir lieu prochainement

En effet, Le Parisien assure que, dans l'entourage de Christophe Galtier, on « n’a toujours pas été officiellement informé de ce choix ». Au contraire même ! Alors que le Marseillais était focalisé sur la préparation du dernier match de la saison contre Clermont, les échos qu'il avait de ses supérieurs étaient qu'aucune « décision formelle » n'avait été prise le concernant. Pas franchement une surprise puisqu'à chaque fois que QSI s'est séparé d'un coach, celui-ci était le dernier au courant...

La semaine prochaine, Christophe Galtier et ses représentants vont rencontrer Nasser Al-Khelaïfi et l'émir Al-Thani, en visite à Paris pour faire le point sur la situation du club. Pour remplacer l'ancien coach du LOSC et de Nice, le nom de Luis Enrique circule avec de plus en plus d'insistance.