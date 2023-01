PSG : Galtier parle Mercato, perd encore un titulaire et n’accable pas Le Graët

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Un point sur le groupe avant Angers

« Marco Verratti est blessé, il a été touché au quadriceps droit durant la dernière séance d’entraînement. Il repassera des examens sous 48 heures. On a retrouvé plus de densité dans le groupe, on retrouve Messi et Neymar. On est plus opérationnel que dans les dernières semaines. Il y a eu une contre-performance à Lens, donc on a un autre visage à montrer. Nous sommes le PSG, nous devons gagner. On doit emballer le match et retrouver des automatismes pour aller de l’avant. Le classement ne doit rien changer. Angers est une équipe qui a changé de visage, très bien organisée et très joueuse. »

La prolongation de Messi au PSG

« Je sais qu’il y a des discussions, la direction a échangé avec Leo mais je ne sais pas où ça en est. Il me semble que Leo est heureux à Paris. Après, il faut voir la position de Leo au sujet du club mais c’est un sujet que je n’ai pas abordé et que je n’aborderai pas avec lui. Il y a des personnes en place pour cela. »

Le possible capitanat de Mbappé en Bleu

« Je ne suis pas Didier Deschamps et c'est lui qui décidera mais Kylian a 24 ans, avec beaucoup de matches au compteur et des performances incroyables. Je n’ai pas échangé avec lui sur ce sujet mais Didier choisira son capitaine. Même sans le brassard, je sais que Kylian est un leader d’équipe et de vestiaire. »

La tournée au Qatar et en Arabie Saoudite

« C'est un engagement qui a été pris la saison dernière et le club doit le respecter. Je me plie aux engagements qui ont été pris et je n’ai pas d’états d’âme par rapport à cela. »

Les propos de Le Graët sur Zidane

« Zidane mérite le respect et je suis convaincu qu’il a le respect de tout le monde. Il a été extraordinaire comme joueur et il est un grand entraîneur. Les paroles dites ont créé une forte réaction mais je ne vais pas les commenter. Je ne commenterai pas plus parce que je n’ai pas l’habitude de tirer sur l’ambulance. La réaction de Mbappé ? Je sais que Kylian a un très grand respect envers Zidane. »

Le mercato hivernal

« Il n’y aura pas d’arrivées sans départs, je ne vais pas changer de fusil d’épaule malgré les échéances importantes qui arrivent. Je ne fermerai pas l’espace à certains de mes joueurs. Si départs il y a, je pense qu’ils seront compensés. »