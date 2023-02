OM - PSG : Galtier place Mbappé au-dessus de Messi après le Clasico

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Plus de deux semaines après sa défaite dans le Clasico face à l'Olympique de Marseille (2-1), en 8e de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain s'est vengé en giflant ce dimanche son rival de toujours (3-0), en clôture de la 25e journée de Ligue 1, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

"Mbappé est le meilleur attaquant mondial"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur parisien, Christophe Galtier, s'est montré dithyrambique envers Kylian Mbappé, le plaçant au-dessus de Lionel Messi dans la hiérarchie des meilleurs attaquants actuelles du monde. "Il vient d'égaler un beau record donc on a une pensée pour Edinson Cavani, qui a été un grand buteur du PSG. On suppose tous que Kylian Mbappé va battre ce record et il est sûrement le meilleur attaquant mondial. Il va vite et il fait tout vite, avec beaucoup de densité. Et il sait être présent dans les grands rendez-vous, c'est aussi le signe des grands joueurs."

