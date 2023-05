PSG : Galtier réagit aux affaires Messi et Neymar et fait le point sur l'éventuel retour de l'Argentin

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La suspension de Messi

"On va aller dans la chronologie. J'ai été informé en début de semaine par ma direction de sa décision de suspendre Léo Messi. Ensuite, j'ai pris la décision de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise, je ne la commente pas."

Les défaites des derniers temps

"On a un deuxième et un troisième qui ont beaucoup de points et sont sur une bonne dynamique. Les défaites que nous avons subies ne sont pas liées à un relâchement mais à des blessures, à la fatigue de cette saison singulière. Dans ces cas-là il faut être unis, libérer la parole et faire que tout le monde se batte dans un même objectif : être champion."

"Je n'accepte pas qu'on aille devant le domicile d'un joueur"

L'action des supporters devant le domicile de Neymar

"Est-ce que l'on reverra Neymar la saison prochaine ? Je suis déjà très focus sur nos cinq derniers matchs et on verra ce qui se passe la saison prochaine. Concernant la réunion devant le domicile d'un joueur, il faut faire attention à cela et la vie privée reste la vie privée. Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporters, la manifestation devant le siège, notre lieu de travail, mais je n'accepte pas qu'on aille au domicile d'un joueur car il peut y avoir des débordements car notre société est devenue folle."

Les insultes des supporters à son encontre

"Je suis exposé en tant qu'entraîneur, je comprends mais je reste concentré."

Troyes

"Troyes va recevoir le champion en titre, ils vont jouer sans pression, devant du monde, ils vont vouloir battre le PSG. C'est à nous d'être beaucoup plus performants que face à Lorient, on doit être déterminés pour gagner, il n'y a que cela qui compte. Je pense que l'on aura droit à un match ouvert."

"On verra si Messi rejouera"

Messi rejouera-t-il d'ici la fin de la saison ?

"On verra au moment où Léo reviendra, on verra ce qu'il va se passer, évidemment qu'il y aura des discussions avec l'intégralité du club, mais aussi avec Léo qui est le premier concerné."

Propos retranscrits par RMC Sport.