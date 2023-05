PSG : Galtier refuse de banaliser ce titre historique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C'est attendu depuis le début de la saison, c'est officiel depuis ce soir et le nul à Strasbourg (1-1) : le PSG est champion de France pour la 11e fois de son histoire, nouveau record national. Un titre décroché au terme d'une saison morose depuis la fin de la Coupe du monde et qui n'a réjoui personne, même les supporters parisiens. Mais Christophe Galtier refuse de faire la fine bouche, lui qui est sacré pour la deuxième fois en trois ans.

"Il ne faut pas banaliser les titres"

"Il ne faut pas banaliser les titres, a-t-il déclaré à Canal+. J'ai regardé la Bundesliga aujourd'hui et on voit que c'est compliqué de gagner des titres. C'est une performance. Les gens diront que c'est normal, moi je dis que c'est une performance. Je pense à mon épouse qui a passé une année difficile, je pense à Luis Campos qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, ce titre lui appartient également et je suis fier de mes joueurs."

🗨️ "C'est très difficile d'être champion. Ce n'est pas normal de gagner"



Christophe Galtier réagit au micro de CANAL+ après le sacre en Ligue 1 🗣️#RCSAPSG | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/q2WVxhrq4H — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 27, 2023

