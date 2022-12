PSG : Galtier révèle une grande souffrance mais enregistre deux bonnes nouvelles

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Quand il a décidé de quitter Nice pour le PSG l'été dernier, Christophe Galtier a eu droit, lui le Marseillais de naissance, à de très nombreuses critiques. S'il n'a rien dit sur le moment, il a reconnu mardi matin sur France 2 que cela l'avait beaucoup touché : « Les critiques, ça fait un peu mal, ça touche, on est attaqué. On oublie tout ce qu'on a fait. J'ai trouvé les attaques difficiles pour moi et pour ma famille, mais c'est aussi une énorme source de motivation. C'est très difficile pour les proches, pour la famille, les enfants. C'est beaucoup plus difficile pour la famille ou le joueur que l'entraîneur. Il faut vraiment se protéger des réseaux sociaux ».

Maintenant que la déflagration est passée, Galtier peut se concentrer sur son travail d'entraîneur du PSG. Si la reprise s'est faite en comité réduit vu le nombre d'internationaux actuellement présents en Qatar, il enregistre tout de même deux retours à compter de ce jeudi, ceux de Danilo Pereira et Nuno Gomes. Blessés avec le Portugal, les défenseurs ont obtenu l'autorisation de revenir à Paris pour se soigner.