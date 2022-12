PSG : Galtier se satisfait de la victoire contre Strasbourg et défend Neymar après son coup de sang

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Concernant le match, Christophe Galtier sait se contenter de ce qu'il a vu : « C'était un match un peu étrange. Un match de reprise après 8 semaines d'une préparation un peu spéciale où il nous a manqué beaucoup d'internationaux. On s'attendait à un match difficile. Il l'a été. Mais je relève l'été d'esprit de mon équipe. On n'a pas fait un grand match, mais mes joueurs n'ont pas lâché à 10 contre 11, c'est une satisfaction (…) C'est une victoire arrachée à la dernière minute mais je pense qu'elle est méritée ».

« Neymar avait besoin d'évacuer sa colère »

Reconnaissant que son équipe avait besoin de « retrouver plus de fluidité, plus de collectif », le technicien marseillais n'en veut pas spécialement à Neymar, exclu bêtement pour deux cartons jaunes en deux minutes et une prise de bec avec Clément Turpin : « Neymar Jr a quitté le stade avant la fin du match. Il faut comprendre sa frustration. Il avait besoin d’évacuer sa colère ».

Sans critiquer l'arbitre sur ses décisions, Galette a expliqué à Alexandre Ruiz avoir été surpris de la sévérité du premier carton : « Ney était assoiffé, il avait beaucoup d'envie. Après, si on regarde les deux cartons, autant je peux valider la simulation, autant le premier … Si on regarde bien, il prend aussi un coup au visage. On aurait pu avoir un peu plus de discernement. Maintenant, à partir du moment où le premier carton était sorti, je comprends le choix de sortir le deuxième... »