PSG : Galtier valide le titre de champion et défend déjà son bilan

Son analyse de la victoire à Auxerre « Mes joueurs ont mis la main sur le trophée. Maintenant il faudra bien finir les deux prochains matchs et pouvoir lever ce trophée au Parc sur la dernière journée en faisant en sorte de bien finir la saison. Ce fut une saison difficile, le second tourne plein pot... Ce match fut à l'image. Dans la souffrance. Autant on a fait 35 minutes d'un très bon niveau en profitant de la profondeur laissé par l'adversaire mais on n'a pas su marquer ce troisième but à 2-0. En deuxième période, on est très mal rentré, avec beaucoup de déchet technique, une erreur... On a eu un adversaire qui se bat pour le maintien, qui était invaincu depuis sept matchs ici et jouait sa survie. Il a fallu faire beaucoup d'efforts et que Gigio Donnarumma nous sorte des arrêts. C'était vraiment un match à deux visages. »

« Etre champion, c'est quand même une performance »

L'explication aux difficultés de la deuxième mi-temps

« La sortie d'Hugo Ekitike nous a embêté. Il nous manquait d'un point d'appui important devant. Même si Hugo n'a pas tout réussi, il a été très intéressant en point de fixation devant pour libérer Léo et surtout Kylian. Dès qu'il est sorti, on est passé sur un 5-3-2 et on a pris beaucoup de vagues, on a eu du mal à bien défendre... »

Sur le bilan de la saison

« Quand on fera le bilan, il faudra avoir une juste analyse. J'échange, je la prépare car on a eu une période post-Coupe du Monde difficile avec des blessures importantes. Dans des grands rendez-vous, notre effectif a été très affaibli. Cela a rendu les matchs difficiles. On a fait de mauvais matchs mais, croyez-moi, être champion c'est quand même une performance. Je peux le voir sur les autres championnats européens. On regardera en fin de saison combien de champion en titre ont été encore champion cette année... »

Pour résumer Christophe Galtier a plus ou moins reconnu que le PSG avait mis la main sur son 11ème titre de Champion de France sur le terrain de l'AJ Auxerre. Le Marseillais a déjà commencé à défendre son bilan sur le banc parisien.

