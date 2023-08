PSG : Gianluigi Buffon annonce sa retraite

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Gianluigi Buffon vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière professionnelle, à l'âge de 45 ans. Le mythique gardien italien aura joué durant 28 années au plus haut niveau, remportant quasiment tous les trophées. Seul l'Euro au niveau de la sélection et la Champions League lui ont échappé. Il a pourtant disputé trois finales de C1 avec la Juventus mais n'est jamais parvenu à remporter le graal.

Un immense champion et un grand homme

Né en Toscane, Gianluigi Buffon a débuté en Serie A avec Parme en 1995, se distinguant par une performance monumentale face à l'AC Milan, meilleur club de l'époque. Au sein de ce qui était le plus grand championnat de l'époque, Buffon a toujours joué les premiers rôles, que ce soit avec Parme ou, à compter de 2001, avec la Juventus, avec laquelle il a remporté dix Scudetti et qu'il a accompagnée en Serie B en 2006-07 après le scandale du Calciopoli. Passé par Paris en 2008-09 pour une expérience mi-figue mi-raisin, il est retourné durant deux saisons à la Juve avant de boucler la boucle à Parme. Le football voit un immense champion et un homme tout aussi grandiose, très humble, raccrocher les gants !

