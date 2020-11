PSG – Girondins (2-2) : Neymar a secoué le vestiaire pour éviter une déroute contre Manchester

Ce n'est pas encore le grand Neymar qui était présent ce samedi soir face aux Girondins. Le Brésilien, certes buteur sur penalty, a livré un match en demi-teinte avec quelques fulgurances autour d'initiatives pas toujours couronnées de succès. Cette performance à peine au dessus de la moyenne n'a pas empêché Neymar de hausser le ton après la rencontre.

Au micro de Canal Plus, le numéro 10 du PSG a exhorté son équipe à faire beaucoup mieux que face aux Girondins. Pour s'éviter des problèmes en championnat et bien sûr en Ligue des champions. « On a fait un match timide. On a réussi à marquer des buts mais il nous a manqué certaines choses, certains détails importants. On doit améliorer ça, parce que d’habitude, on arrive à remporter beaucoup de matchs en Ligue 1. Si on n’y arrive pas, ça va être compliqué en championnat mais aussi en Ligue des Champions », a prévenu Neymar.

Cohésion obligatoire rappelle Neymar

Le Brésilien s'est ensuite projeté sur l'affiche face à Manchester United. Rappelant l'importance capitale de cette rencontre, le prodige a clairement mis la pression sur le vestiaire. « Oui, on connaît l’importance du match de mercredi. Comme le dernier match de Ligue des Champions qu’on a joué mardi (contre Leipzig, victoire 1-0), c’est décisif. On n’avait pas bien joué mais on avait réussi à gagner. Mercredi, on va essayer de faire le meilleur match possible. De bien jouer. Mais pour cela, on doit améliorer certains détails, jouer en équipe et mieux s’organiser. Sinon, ça va être très difficile », a menacé le Brésilien.