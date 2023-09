PSG : la nature de la blessure de Mbappé révélée, gros coup dur pour Mendes

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme annoncé en début de journée, Kylian Mbappé ne prendra pas part au match de ce week-end entre le PSG et Clermont. Mais maintenant, on sait pourquoi. Le club de la capitale vient d'annoncer que son attaquant souffre d'une légère entorse à la cheville gauche suite au Classico de dimanche dernier et qu'il est préservé en prévision du déplacement à Newcastle mercredi prochain. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Nuno Mendes ne rejouera pas en 2023 Gros coup dur, en revanche, pour Nuno Mendes. Le latéral portugais, qui n'a toujours pas joué cette saison en raison de soucis aux ischios qui lui ont déjà fait manquer la fin du précédent championnat, va se faire opérer ! L'intervention aura lieu en Finlande vendredi. L'ancien joueur du Sporting Portugal devrait être absent quatre mois. Il ne rejouera donc pas en 2023 ! Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 ❗️ Nuno Mendes va subir une intervention chirurgicale ce vendredi en Finlande. « La période d’indisponibilité du joueur est estimée à quatre mois » annonce le club



➡️ une "petite entorse à la cheville gauche" pour Kylian Mbappé. Il s'est entraîné en salle ce mercredi. pic.twitter.com/zS89mltN5u — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé ne prendra pas part au match entre Clermont et le PSG ce week-end. L'attaquant souffre d'une légère entorse et va être préservé en prévision de la Champions League. Nuno Mendes, lui, ne jouera plus en 2024. Il va être opéré de sa blessure aux ischios.

