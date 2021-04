PSG : Guardiola annonce deux mauvaises nouvelles à Pochettino

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le Paris Saint-Germain affrontera mercredi prochain Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions. A quelques jours de ce choc, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a reçu deux mauvaises nouvelles venant d'Angleterre.

Kevin De Bruyne et Sergio Agüero Credit Photo - Icon Sport

En effet, Pep Guardiola a laissé entendre que Kevin De Bruyne, qui était blessé à la cheville, et Sergio Agüero, qui avait reçu un mauvais coup, seraient aptes face au PSG. "Ils sont tous les deux prêts, ils se sont entraînés aujourd'hui (vendredi)", a confié le coach des Citizens en conférence de presse à deux jours de la finale de Carabao Cup face à Tottenham.

Pep faces the press this afternoon ahead of Sunday's Carabao Cup final against Tottenham at Wembley 🏆



TUNE IN LIVE ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re