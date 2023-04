PSG : Haaland met une claque à Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Cela fait désormais 34 buts en 26 matchs de Ligue des Champions pour Erling Haaland. La machine à marquer norvégienne continue de battre les records et affiche des statistiques jamais vues dans l’histoire de la compétition avec un ratio de 1,3 buts par match joué sur la plus belle scène européenne.

Déjà CR7 en ligne de mire

Alors désormais, Haaland devra viser encore plus haut, encore plus fort, pour s’inscrire parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Il en est encore très loin, à 106 buts de Cristiano Ronaldo, talonné seulement par Lionel Messi et ses 129 buts en 163 matchs. S’il est peu probable de voir le Portugais augmenter ses statistiques dans la compétition, Lionel Messi pourra lui encore grapiller quelques buts.

