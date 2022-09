PSG : Hakimi explique pourquoi Messi le snobe sur le terrain

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pas toujours servi dans son couloir droit surtout par Lionel Messi malgré ses nombreux appels, Achraf Hakimi n'en veut pas pour autant à la Pulga, comme l'a expliqué après la courte victoire ce samedi du Paris Saint-Germain contre Brest (1-0).

Podcast Men's Up Life

"Si Messi ne me sert pas, c’est qu’il considère qu’un autre joueur est mieux positionné"

"Je me sens très bien avec ce système. Comme tout le monde le sait, j’aime bien jouer avec cinq défenseurs. Ce n’est pas un problème si je ne suis pas servi lorsque je fais l’appel. Si Lionel Messi ne me sert pas, c’est qu’il considère qu’un autre joueur est mieux positionné. C’est comme ça qu’aujourd’hui, il a servi Neymar et qu’on a pris les trois points", a déclaré le piston droit parisien en zone-mixte.

Pour résumer Pas toujours servi dans son couloir droit surtout par Lionel Messi malgré ses nombreux appels, Achraf Hakimi n'en veut pas pour autant à la Pulga, comme l'a expliqué après la courte victoire ce samedi du PSG contre Brest (1-0).

Fabien Chorlet

Rédacteur