PSG : hors de question de quitter le Parc ! Le CUP pousse un gros coup de gueule

Alors que, du côté de la direction qatarie du PSG, on menace aujourd'hui de quitter le Parc des Princes si aucun accord n'est trouvé avec la ville de Paris sur le rachat de l'enceinte, le Collectif Ultras Paris s'est élevé contre la possibilité d'un déménagement.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le CUP s'est fendu d'un communiqué pour que le PSG « demeure au Parc des princes, sa maison ». « Cette possibilité de départ est d'autant plus incompréhensible que des projets d'agrandissement fidèles à l'oeuvre de l'architecte Monsieur Taillibert, sont dans les cartons », écrit le groupe.

Neutre dans la bataille Mairie - QSI

Pour autant, le CUP refuse de prendre partie entre QSI et la Mairie de Paris : « Il ne nous appartient pas de décider si la ville doit céder ou non ce patrimoine, mais nous savons que ce stade peut être agrandi pour correspondre à la dimension actuelle du club et ainsi mettre un frein à l'insupportable spéculation sur le prix des places via Ticketplace et rendre le Parc aux vrais passionnés ».

Si le Collectif Ultras Paris n'a « jamais considéré cette mairie comme un partenaire sincère du club », le groupe attend quand même des équipes d'Anne Hidalgo qu'elles prennent des garanties pour éviter que l'éventuel nouveau propriétaire ne réalise « une opération immobilière » et que le « naming ne soit jamais à l'ordre du jour ».