PSG : Ibrahimovic en remet une couche sur Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Interrogé récemment au sujet de Kylian Mbappé (22 ans), Zlatan Ibrahimovic n’avait pas caché son penchant pour l’attaquant du PSG. Tout en l’encourageant à quitter le club de la capitale pour rebondir dans un club plus huppé et structuré comme le Real Madrid.

L’attaquant de l’AC Milan (40 ans) en a remis une couche sur l’admiration qu’il porte à son jeune cadet du PSG en le comparant notamment au Brésilien Ronaldo... qui n'est autre que son idole absolue en matière de football.

« Qui est-ce que j’aime chez les jeunes joueurs ? J’aime les joueurs élégants, les joueurs aussi complets que possible. Lorsque vous êtes joueur de football, vous comprenez comment bouger, comment penser et comment les autres joueurs agissent. J’aime ceux qui prévoient les choses avant qu’elles ne se produisent. Je pense que Mbappé me rappelle un peu Ronaldo ‘El Phénomeno’, son jeu est très élégant », a analysé le buteur suédois sur CBS Sport. Sûr que le crack des Bleus appréciera ce parallèle très flatteur.