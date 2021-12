PSG : Ibrahimovic tranche le débat Mbappé - Haaland

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Si le Real Madrid a besoin de conseils pour le recrutement de Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland, il peut toujours s'adresser à Zlatan Ibrahimovic. En effet, lors d'une interview à CBS, le géant suédois a fait un descriptif très détaillé des qualités des attaquants du PSG et du Borussia Dortmund, qui figurent dans le viseur des Merengue.

« J'aime les joueurs élégants, j'aime qu'ils soient aussi complets que possible. J'apprécie ces joueurs qui prédisent les choses avant qu'elles n'arrivent. Je trouve que Mbappé me rappelle Ronaldo "Il Fenomeno". Il est vraiment élégant quand il joue. Haaland est bon, parce qu'il est obsédé par le fait de marquer des buts. Et il ne fait jamais plus que ce qu'il doit faire, il est juste concentré sur les objectifs. Il y a des joueurs qui pensent qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils sont capables de faire, et ce n'est pas de l'intelligence. Chez Haaland, je vois cette intelligence. Il veut simplement marquer des buts, il sait qu'il peut le faire, et il essaie simplement de le faire. »

